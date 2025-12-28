HABER

Başakşehir'de gasp iddiası; şüpheliler 100 metre sonra para dolu çanta ile yakalandı

Başakşehir'de, bankadan birlikte para çektikten sonra alacaklı oldukları Celal Ö.'yü gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli, kaçtıktan 100 metre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı anlarda yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Ö. bankadan para çektikten sonra borçlu olduğu Talha Y. ve Samet S. ile beraber yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Diğer şüpheli ile beraber Talha Y. ve Samet S., Celal Ö.'ye saldırdı. Şüpheliler Celal Ö.'nün paraları koyduğu çantayı alıp kaçmaya başladı. Olay yerinden 100 metre uzaklaşabilen Talha Y. ve Samet S., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki şüpheliyi ve Celal Ö.'yü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

BANKADAN ALDIĞI TÜM PARAYI ÇALDILAR

Celal Ö. polis merkezinde verdiği ifadede, borcu olan parayı şüphelilere verdikten sonra üçüncü şüphelinin gelmesiyle birlikte; Talha Y. ve Samet S.'nin saldırdığını, bankadan çektiği tüm parayı alarak kaçtıklarını söyledi.

ÇANTADA 450 BİN TL VARDI

Şüphelilerin elindeyken polis ekiplerinin muhafaza altına aldığı çantadan ise balyalar halinde 450 bin lira para olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)

