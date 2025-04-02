HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Başakşehir’de okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı

Başakşehir’de okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı

02.04.2025 23:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de okuldan çıkan kız çocuğu, yaşlı bir kişi tarafından taciz edildi. Yakalanan şahsın 2 adet cinsel tacizden suç kaydı olduğu öğrenildi.

Başakşehir’de okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı

Olay, 24 Mart 2025 günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 7. Bölge Firuze Sitesi Otobüs durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan çıkıp eve giden 13 yaşındaki Z.G.’nin yanına yaklaşan 61 yaşındaki Y.K., cinsel tacizde bulundu. O esnada oradan geçen bir kişi kızı kurtardı. Korku dolu anlar yaşayan kız, ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, aynı gün saat 22.00 sıralarında şüpheliyi Kayabaşı Mahallesi’nde yakaladı. Y.K.’nın cinsel tacizden iki suç kaydı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyip baraj gölüne atladıPsikolojik sorunlar yaşadığını söyleyip baraj gölüne atladı
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi!İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kadıköy'de ortalık karıştı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi durdu

Kadıköy'de ortalık karıştı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi durdu

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

'Elon Musk görevden ayrılıyor' iddiası

'Elon Musk görevden ayrılıyor' iddiası

Son dakika| CHP'nin 'boykot sitesi' ikinci kez mahkeme kararıyla kapatıldı!

Son dakika| CHP'nin 'boykot sitesi' ikinci kez mahkeme kararıyla kapatıldı!

Meteoroloji uyardı! Ortalık savaş alanına döndü: Sağanak, fırtına ve hortum...

Meteoroloji uyardı! Ortalık savaş alanına döndü: Sağanak, fırtına ve hortum...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.