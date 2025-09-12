Başakşehir'de oto yıkama dükkanında yangın faciası: Ölü ve yaralılar var!

Yangın, dün saat 05.00 sıralarında Başak Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde Super Wash isimli oto yıkama işletmesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.

4 ŞAHIS MAHSUR KALDI

İş yerinde yatılı kaldığı öğrenilen 4 yabancı uyruklu şahıs elektrik gidince kepenklerin açılmamasının ardından mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI!

Kepenkleri keserek içeri giren itfaiye ekipleri, Suriye uyruklu Abo Abdullah, Mısır uyruklu Abo Mervan ve Suriye uyruklu Muhammed bilinci kapalı şekilde ağır yaralı olarak çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mısır uyruklu Hany Ahmed Mohammed Hathout'un ise hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. İş yeri sahibi Musa Saadeddin'in ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

(İHA)