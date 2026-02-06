HABER

Başakşehir'de sitede yönetim krizinde 5 milyon TL'nin başka hesaplara aktarıldığı iddiası

Başakşehir'de yüzlerce bağımsız bölümden oluşan bir sitede, eski yönetimin yeni seçilen yönetime devir yapmadığı ve site hesaplarındaki milyonlarca liranın başka hesaplara aktarıldığı iddia edildi. Bunun üzerine site sakinleri eski yönetimi protesto etti.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta bulunan ve 3 bin 149 bağımsız bölümden oluşan, Ağaoğlu My World Başakşehir sitesinde yönetim krizi yaşanıyor. İddiaya göre, yapılan genel kurulun ardından göreve gelen yeni site yönetimine, eski yönetim tarafından herhangi bir devir işlemi yapılmadı.

ESKİ YÖNETİM HESAPLARI YENİ YÖNETİME DEVRETMEDİ, KRİZ ÇIKTI

Eski yönetim görev süresi sona ermesine rağmen sitenin banka hesaplarında bulunan yaklaşık 5 milyon TL'yi farklı hesaplara naklettiği ileri sürüldü. Yaşanan gelişmelerin ardından çok sayıda site sakini yönetim binası önünde toplanarak, eski yönetimi protesto etti. Toplanan kalabalık, sloganlar atarak duruma tepki gösterdi.

"KAPILARI AÇMIYORLAR"

Site sakinlerinden Erdal Köseli, "Şu an bütün kat malikleri buradayız ve şu an yönetim olarak seçilmişiz. Kapıları açmıyorlar. Biz bu sabah SGK ve bankalara gittik, banka hesaplarının şifrelerini aldık. Şifrelerini aldıktan sonra saat 13.30'dan sonra 7 buçuk milyon para vardı. 5 milyon parayı transfer etmişler. Nereye gönderdiklerini bilmiyoruz. Bu güvenlik şirketinin şu an SGK'ya 20 milyon borcu var. Kat maliklerinin iradesiyle seçilmiş olan temsilciler olarak yönetim kurulunu kurmuşuz ve şu an eski yönetimin yeni yönetim kuruluna devredilmesini istiyoruz" dedi.

"20 MİLYONUN ÜZERİNDE SGK BORCU ÇIKTI"

İsmini vermek istemeyen başka bir site sakini ise, "24 Ocak 2026 yılında birinci olağan kongremiz vardı. Bu seçimin bir kısmı üç tane blokla gerçekleştirildi. Sorunsuz devam ederken bir anda yönetim seçimleri iptal ettiklerini ifade etti. Fakat güvenlik sorunu yok. Daha sonra 31 Ocak 2026 tarihinde ikinci olağan seçimimizi bütün siteleri tamamında normal bir şekilde yaptık. Bir güvenlik sorunu yaşamadık. Bütün bloklarda temsilciler seçildi. Bu temsilci arkadaşlar daha sonra yönetimi oluşturdular. Karar defterini de aldılar. Bütün yasal işlemleri gerçekleştirdiler ve bankalarda hesaplar yeni yönetime geçti. Şu anda yeni yönetim eski yönetimden devralmak istiyor tesisi. Her şey, para, yönetim, her şey şu anki yeni yönetimde olması gerekiyor yasal olarak. Fakat eski yönetim bir türlü burayı teslim etmek istemiyor ve bugün 5 milyon para hareketi olmuş saat 18.00'dan sonra tamamen usulsüz yasadışı bir şekilde. 20 milyonun üzerinde SGK borcu çıktı. Başka borçlarında olduğunu düşünüyoruz. Kötü yönetilen bir site burası, tüm Türkiye'de bu site yönetimleri ayyuka çıktı zaten. Biz malikler olarak buna son vermek istiyoruz. İnşallah biz hep birlikte buna son vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

