Başakşehir'de sürücüyü tehdit eden taksici yakalandı!

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yanına gittiği sürücüyü yoldan çekilmesini söyleyerek tehdit eden taksici yakalandı. Bin 986 lira para cezası kesilen taksici hakkında adli işlem başlatıldı.

Başakşehir'de sürücüyü tehdit eden taksici yakalandı!

Başakşehir'de 8 Ekim Cuma günü meydana gelen olayda, taksi durağının olmadığı bir yerde araçtan inen taksi sürücüsü başka bir şoförün yanına gidip bağırarak yoldan çekilmesini söylemişti.

Taksi sürücüsü, "Bir zahmet çık. Beni katil etme çık diyorum sana. Senin yüzünden yolu kapattım çık diyorum sana beni katil etme" derken, diğer sürücü de, "Arabanın plakası TS 20 mi? Benim için neden yolu kapattın" diye cevap vermişti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI!

Görüntülerin incelenmesinin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye çalışmaları çerçevesinde 34 THS 20 plakalı aracın sürücüsünün S.S. olduğu tespit edildi. Yakalanan sürücüye 'işaret ile yasaklanan yerde duraklamak' ve 'saygısızca araç kullanmak' suçundan toplamda bin 986 lira para cezası kesildi. Ayrıca aynı sürücü, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi'ne sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
