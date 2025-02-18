Başakşehir'de trafik magandası terörü esti! Kadın sürücünün önünü kesip arabasına saldırdı: O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi

İstanbul Başakşehir'de bir maganda önünü kestiği sürücüsünün aracına saldırıp aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

TRAFİKTE TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri, diğerinin önünü keserek araca saldırdı.

ARACIN AYNASINI KIRDI

Aracın kaputuna ve camlarına vurup daha sonra aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(İHA)