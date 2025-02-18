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  4. Başakşehir'de trafik magandası terörü esti! Kadın sürücünün önünü kesip arabasına saldırdı: O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi

Başakşehir'de trafik magandası terörü esti! Kadın sürücünün önünü kesip arabasına saldırdı: O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi

18.02.2025 14:29
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.02.2025 14:29
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İstanbul Başakşehir’de trafikte yaşanan tartışma, yerini şiddete bıraktı. Dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında başlayan inatlaşma, içlerinden birinin diğerinin önünü kesmesiyle büyüdü. Öfkeli sürücü, aracından inerek tartıştığı sürücünün aracına saldırdı. Kaputa ve camlara defalarca vurduktan sonra aracın aynasını kıran maganda, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Başakşehir'de bir maganda önünü kestiği sürücüsünün aracına saldırıp aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

TRAFİKTE TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

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Başakşehir'de dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri, diğerinin önünü keserek araca saldırdı.

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ARACIN AYNASINI KIRDI

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Aracın kaputuna ve camlarına vurup daha sonra aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(İHA)

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Başakşehir trafik maganda saldırı surucu
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