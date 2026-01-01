Başakşehir güne korku dolu başladı: TIR binanın içine daldı! Tahliye edilecek

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde iş makinesi taşıyan bir TIR, yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı.

Kayarak ilerleyen TIR, önce park halindeki iki otomobile ardından bir binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çevrede büyük panik yaşandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralanırken, binada hasar oluşması üzerine yapı tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır