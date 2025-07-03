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Based ne demek? Sosyal medyada based nedir, ne anlama gelir?

Sosyal medyada zaman geçirirken yeni ifadelere ve akımlara denk gelmek oldukça yüksek ihtimaller arasındadır. Bilhassa tartışma ya da konuşma esnasında daha önce anlamı bilinmeyen pek çok kelime birçok anlamda kullanılabilir. Bunlar arasında yer alan ifadelerden biri de “based” sözcüğüdür. Bu kelimeyle ilk defa karşı karşıya gelenler ne anlama geldiğini araştırırlar. Peki, based ne demek?

Based ne demek? Sosyal medyada based nedir, ne anlama gelir?
Defne Vera Şahin

Gün içerisinde dijital alanlarda ve sosyal medyada birçok farklı konu ile karşı karşıya kalınır. Sosyal medya çok hızlı değişen bir yerdir. Sürekli olarak değişen bir ortam içerisinde sözcüklerin ve ifadelerin kullanım biçimleri de değişiklik gösterebilir. Bunlar arasında dikkat çeken ifadelerden biri de "Based" kelimesidir. Günümüzde hayatın büyük bir bölümü dijital ortamda geliştiğinden bu ifadelerin ne anlama geldiğini öğrenmek de oldukça önemlidir.

Sosyal medyada based nedir, ne anlama gelir?

"Based" sözcüğü İngilizce bir ifadedir. Sözcüğün İngilizce'deki anlamı bir şeyin belirli bir yer, zaman veya durumda olduğunu ya da temeline dayandığını ifade eder. Dilimize çevrildiğinde ise "temeline dayandırmak" olarak anlamlandırılabilir. Fakat cümlenin kuruluş şekline göre "based" sözcüğü "dayalı olmak", "bağlı olmak" ya da "merkezinde olmak" gibi çeşitli anlamlarla da kullanılabilir.

Sözcüğün sosyal medyadaki kullanımı ise daha farklıdır. Sosyal medyada based sözcüğüyle karşılaşıldığında genellikle bir düşünceye onay verildiğini ve katıldığını ifade eder. Öte yandan bir kişi kendini korkmadan ve kimin ne dediğini umursamadan ifade ettiğinde onu tebrik etmek amacıyla da “based” kelimesi kullanılabilir.

Bu açıdan bakıldığında based sözcüğü diğer bir sosyal medya kavramı olarak cringe’ın tam tersi gibidir. Örneğin bir kişi sosyal medyada saçma bir davranışta bulunduğunda ona cringe denmektedir. Tam tersi düşünüldüğünde ise eğer o kişinin cesur, sağlam ve iddialı bir fikir beyan ettiği düşünülüyorsa “based” denilmektedir.

Bununla beraber based sözcüğünün birden fazla amaçla kullanıldığı da görülebilir. Örneğin bu ifadeyi 'Based in' biçiminde biyografisine yazan kişinin mevcut durumda yaşadığı yeri belirtirken, bilhassa vegan beslenen insanlarda da 'Plant Based' yani bitki temelli beslenme biçiminde bir ifade görülebilir. Dolayısıyla bu sözcük nasıl ve nerede kullanıldığında göre farklı anlamlar taşıyabilir.

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