HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Başhekim Dr. Aybars Alemdaroğlu’na THY’den teşekkür!

Bursa İznik Devlet Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Dr. Aybars Alemdaroğlu, Türk Hava Yolları’nın (THY) 19 Eylül 2025 tarihli TK0078 sefer sayılı Miami-İstanbul uçuşunda rahatsızlanan yabancı uyruklu bir yolcuya yaptığı tıbbi müdahaleyle hayat kurtardı. THY, başarılı müdahalesi nedeniyle Dr. Alemdaroğlu’na teşekkür mesajı iletti.

Başhekim Dr. Aybars Alemdaroğlu’na THY’den teşekkür!

Olay, uzun mesafeli uçuş sırasında meydana geldi. Aynı uçakta bulunan yolculardan Sinan Kaluç, yaşananları şöyle aktardı;

"İznik’ten tanıdığım Dr. Aybars Alemdaroğlu ile aynı uçaktaydık. Kabin amiri, bir yolcunun acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu anons ettiğinde, doktor bey uyuyordu ve anonsu duymadı. Ben de kabin ekibine uçakta bir doktor olduğunu söyledim. Aybars bey hemen hastaya müdahale etti uyku ilacı içmiş ve fenalaşmış. Hastanın hayati değerleri normale dönene kadar başından bir an olsun ayrılmadı."
Türk Hava Yolları, olayın ardından Dr. Aybars Alemdaroğlu’na resmi bir teşekkür mesajı gönderdi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Aybars Alemdaroğlu, 19 Eylül 2025 tarihli TK0078 sayılı Miami-İstanbul uçuşumuzda rahatsızlanan yolcumuza yaptığınız tıbbi müdahale ve uçuş ekibimize verdiğiniz destek için size içtenlikle teşekkür ederiz. Sizin gibi kıymetli hekimlerimizin, tamamen gönüllü olarak başka bir yolcuya yardım etmesinin önemi ve değeri paha biçilemez."
Başhekim Dr. Alemdaroğlu’nun duyarlılığı ve profesyonelliği, yolcular ve havayolu personeli tarafından büyük takdir topladı.

Başhekim Dr. Aybars Alemdaroğlu’na THY’den teşekkür! 1Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındıBoşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı
Kalp kapakçığındaki kaçak, köprücük kemiğindeki toplardamardan kalbe ulaşılarak tedavi edildiKalp kapakçığındaki kaçak, köprücük kemiğindeki toplardamardan kalbe ulaşılarak tedavi edildi

Anahtar Kelimeler:
İznik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.