Başhekim Dr. Aybars Alemdaroğlu’na THY’den teşekkür!

Olay, uzun mesafeli uçuş sırasında meydana geldi. Aynı uçakta bulunan yolculardan Sinan Kaluç, yaşananları şöyle aktardı;

"İznik’ten tanıdığım Dr. Aybars Alemdaroğlu ile aynı uçaktaydık. Kabin amiri, bir yolcunun acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu anons ettiğinde, doktor bey uyuyordu ve anonsu duymadı. Ben de kabin ekibine uçakta bir doktor olduğunu söyledim. Aybars bey hemen hastaya müdahale etti uyku ilacı içmiş ve fenalaşmış. Hastanın hayati değerleri normale dönene kadar başından bir an olsun ayrılmadı."

Türk Hava Yolları, olayın ardından Dr. Aybars Alemdaroğlu’na resmi bir teşekkür mesajı gönderdi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Aybars Alemdaroğlu, 19 Eylül 2025 tarihli TK0078 sayılı Miami-İstanbul uçuşumuzda rahatsızlanan yolcumuza yaptığınız tıbbi müdahale ve uçuş ekibimize verdiğiniz destek için size içtenlikle teşekkür ederiz. Sizin gibi kıymetli hekimlerimizin, tamamen gönüllü olarak başka bir yolcuya yardım etmesinin önemi ve değeri paha biçilemez."

Başhekim Dr. Alemdaroğlu’nun duyarlılığı ve profesyonelliği, yolcular ve havayolu personeli tarafından büyük takdir topladı.