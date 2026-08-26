Basın Danışmanları Platformu'nda yeni dönem! Başkanlığa Fidancı geldi

Basın Danışmanları Platformu’nda yeni dönem başladı. Platformun kuruluş sürecinden itibaren farklı görevler üstlenen ve daha önce de başkanlığını yürüten Fatih Belediyesi Basın Danışmanı Abdurrahman Cüneyd Fidancı, platform başkanlığı görevini devraldı.

2009 yılında başlatılan basın danışmanları toplantılarıyla temelleri atılan ve daha sonra kurumsal bir yapıya kavuşan platform, yıllar içerisinde İstanbul’daki farklı belediye, kamu kurumları ve önemli sivil toplum kuruluşlarında görev yapan basın danışmanlarının mesleki buluşma noktalarından biri haline geldi.

Platform, bugüne kadar medya yöneticileri, gazeteciler ve iletişim dünyasının tecrübeli isimlerini basın danışmanlarıyla buluşturan çok sayıda tecrübe paylaşımı programı gerçekleştirdi.

FARKLI GÖRÜŞLER, ORTAK MESLEKİ ZEMİN

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidancı, platformun en önemli özelliklerinden birinin farklı siyasi düşüncelere ve kurumlara mensup iletişimcileri ortak mesleki zeminde bir araya getirmesi olduğunu söyledi.

Platformun bu niteliğini koruyacaklarını vurgulayan Fidancı, “Farklı düşüncelerden ve farklı kesimlerden meslektaşlarımızı mesleki dayanışma ve dostluk çatısı altında buluşturabilmek bizim en büyük kazanımımız. Yıllar içerisinde oluşan bu iklimi korumak ve daha da güçlendirmek en önemli sorumluluğumuz olacak.” dedi.

Fidancı, başkanlık görevini devraldığı Vehbi Güleş’e ve platformun kuruluşundan bugüne kadar görev alan bütün meslektaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

YENİ DÖNEMDE TECRÜBE PAYLAŞIMINA AĞIRLIK VERİLECEK

Platformun yeni dönemde mesleki buluşmalarını artıracağını belirten Fidancı, medya yöneticileri ve iletişim dünyasının tecrübeli isimleriyle gerçekleştirilecek toplantıların yanı sıra kurumlar arası ziyaret ve buluşmalara da devam edeceklerini bildirdi.

Fidancı, özellikle mesleğe yeni başlayan iletişimcilerin deneyimli meslektaşlarıyla buluşturulmasına önem vereceklerini kaydederek, “Birbirimizi daha yakından tanımaya, dostluklarımızı pekiştirmeye, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımızın yıllar içerisinde oluşan mesleki tecrübeden istifade edebilmelerini önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

MEDYA İLE BASIN DANIŞMANLARI ARASINDAKİ İLETİŞİM GÜÇLENDİRİLECEK

Basın Danışmanları Platformu, geçmiş yıllarda düzenlediği programlarda medya kuruluşlarının yöneticilerini, gazetecileri ve iletişim dünyasının farklı isimlerini üyeleriyle bir araya getirerek kurumlar ile medya arasındaki iletişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Fidancı, yeni dönemde de bu geleneği devam ettirmeyi hedeflediklerini belirterek, platformun mesleki dayanışmanın yanı sıra dostluk ve tecrübe paylaşımı zemini olmayı sürdüreceğini ifade etti.

“Bu yapının asıl gücü herhangi bir makam ya da isim değil, hepimiziz.” diyen Fidancı, “Yıllar içerisinde oluşan dostluğu ve mesleki dayanışmayı hep birlikte daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.