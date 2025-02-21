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Basın İlan Kurumu'nun Yeni Yönetim Kurulu belli oldu!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.02.2025 19:33
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Basın İlan Kurumu 33. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Genel Kurul süresince görev yapacak Yönetim Kurulu’nun üyeleri ve denetçiler seçildi.

Basın İlan Kurumu'nun Yeni Yönetim Kurulu belli oldu!

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada yeni üyelere “hoş geldiniz” diyerek, Genel Kurulu Türk basınının kalbinin attığı yer olarak gördüğünü söyledi.

Kurumun paydaşı olan gazete ve internet haber sitelerinin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmaları ile daha nitelikli hale gelmelerinin en önemli hedefleri olduğunu kaydeden Erkılınç, “Kurumumuz Genel Kurul dâhil tüm birimleriyle bu amaç doğrultusunda büyük özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde basınımızın da gerçekçi bir yaklaşımla çalışmalarımıza katkı vermesini bekliyoruz” dedi.

  1. Dönem Genel Kurulu’nun birbirinden değerli üyeleriyle güzel hizmetlere imza atacağı inancıyla alınacak kararların Türk basını ve Kurum adına hayırlar getirmesini temenni eden Erkılınç, toplantının açılışını gerçekleştirmek üzere en yaşlı üye sıfatıyla Nazmi Bilgin’i Divan’a davet etti.

"BU KURUL BİR VAHA VE HAZİNE ODASI"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla Genel Kurul’un açılışını yapan Bilgin, yoklama alarak Genel Kurul üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nu bir “vaha” ve “hazine odası” olarak nitelendiren Bilgin, “Bu geçecek iki seneyi çok iyi değerlendirirseniz eğer hayatınıza çok ciddi bilgi ve dostluk katabilirsiniz. Şöyle bir yapısına baktığımız zaman bu vahada, bu hazine odasında Türkiye’nin en önemli bilim adamları var. Çeşitli üniversitelerin dekanları, öğretim üyeleri, hem iletişim hem hukuk hem de başka alanlardan hocalar var. Yine kendi alanlarında Türkiye’nin en iyi bürokratları var. Bunlardan yararlanmak, bilgi hazinenize birtakım şeyler katmak sizin elinizde. Yine bu salonda Türkiye’nin en saygın, üyesi en fazla basın kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri var. Türkiye’nin en büyük sendikasının başkanı var. Her tiraj grubundan gazete sahiplerinin temsilcileri bu salonda. Yine Cumhuriyetimizin yüz akı bir kadın valimiz var. Dünyanın hiçbir yerinde bu denli değerli kişileri bir arada görme imkânınız yok. Onun için bu süre zarfında bilgi, sevgi ve dostluk biriktirin” şeklinde konuştu.

“Böylesine güzel bir orkestranın bir de şefi olmak mecburiyetinde” diyen Nazmi Bilgin, “O da Sayın Genel Müdürümüz. Başlangıçta zaman zaman çatışmalarımız oldu ama açıkçası şunu belirtmek isterim; özellikle internet gazeteciliğinin bir an önce bu ülkeye yerleşmesi konusundaki geniş vizyonu beni çok etkiledi. Bunu açık açık yüzüne karşı söylemek isterim. Çünkü geleceğin orada olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgin’in konuşması sonrasında Basın, Hükümet ve Tarafsızlar gruplarından Genel Kurul üyeleri, Başkanlık Divanı’na oy birliği ile Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Orhan Çelik ve Prof. Dr. Fatih Keskin’i seçti.

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Divanın teşkilinin ardından Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hükümet Grubu’ndan Prof. Dr. Edibe Sözen ve İdris Kardaş, Basın Grubu’ndan Mehmet Müftüoğlu ve Mehmet Ergün, Tarafsızlar Grubu’ndan ise Prof. Dr. Muharrem Özen ve Muhammed Ziyad Varol seçildi.

Denetçiler Kurulu ise Prof. Dr. Zakir Avşar, Baturhan Koçak ve Prof. Dr. Orhan Çelik’ten oluştu.

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Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sözen seçildi

Genel Kurulun ardından Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı 5. Toplantısı yapıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Edibe Sözen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise İdris Kardaş seçildi.

Toplantıda ayrıca, Lozan Barış Antlaşması kapsamında ülkemizde azınlık statüsündeki topluluklarca çıkarılan gazetelere yapılacak yardımlara ilişkin kıstaslar belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Basın İlan Kurumu toplantı
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