Başına tahta düşen işçiden acı haber! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 18 Şubat’ta ilçeye bağlı Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Tekışık Kültür Merkezi binasının yıkımı sırasında başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere, yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zere, ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Semih Zere, buradaki müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavisi süren Sedat Semih Zere, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 5 yıldır Şebinkarahisar Belediyesi’nde görev yapan Zere, Bulancak Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Samu Güney köyünde toprağa verildi. (DHA)
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