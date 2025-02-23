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  4. Başına tahta düşen işçiden acı haber! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Başına tahta düşen işçiden acı haber! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

23.02.2025 17:49
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Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yıkımı süren kültür merkezi binasının üst katından başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere (41), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Başına tahta düşen işçiden acı haber! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 18 Şubat’ta ilçeye bağlı Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Tekışık Kültür Merkezi binasının yıkımı sırasında başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere, yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zere, ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Semih Zere, buradaki müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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5 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Sedat Semih Zere, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 5 yıldır Şebinkarahisar Belediyesi’nde görev yapan Zere, Bulancak Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Samu Güney köyünde toprağa verildi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Giresun
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