HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Başından kuyruğuna kadar kalsiyum deposu: Fayda etmediği hastalık neredeyse yok!

Başından kuyruğuna kadar kalsiyum deposu: Fayda etmediği hastalık neredeyse yok!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.01.2025 09:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış ayları gelince sofralardan balık eksik olmuyor. Sağlıklı beslenmede günde 2 kez tüketilmesi önerilen balık, kalp hastalıklarından ülsere, alzheimerdan bronşite kadar birçok rahatsızlığa iyi gelirken, kuyruğu, kılçığı ve başı adeta bir kalsiyum deposu olarak dikkati çekiyor.

Başından kuyruğuna kadar kalsiyum deposu: Fayda etmediği hastalık neredeyse yok!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından ocak ayında tüketilmesi gereken balıkları açıkladı. Mevsiminde taze tüketilmesi önerilen bir besin olan balıklardan kolyoz, hamsi, lüfer, kırlangıç ve tekir ocakta daha lezzetli oluyor. En ucuz balık olarak bilinen hamsinin kilosu Bursa pazarlarında 200-400 lira arasında satılıyor.

AW373900_02

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar sağlıklı nesiller için haftada iki kez balık tüketilmesini önerdi. Küçük yaşta çocukların sinir sistemi ve beyin dokusu gelişimine yardım eden balığın, yetişkinlerde depresyonu azalttığını ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskini düşürdüğünü vurgulayan Tayar, balığın faydalarını şöyle sıraladı:

KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

"Kardiyovasküler hastalık riskini ve kalp çarpıntısını azaltır. İçerdiği omega-3 yağı sayesinde kalp krizi riskini düşürür. Kan basıncını düşürür, dolaşımı düzenler. Kötü kolesterolü azaltır, iyi kolesterolü yükseltir. Romatizmal hastalıklara iyi gelir.

iStock-1135121597

Yaşlanma ve güneşin etkilerini, egzama belirtilerini azaltır, yıpranan ve zarar gören dokuların yenilenmesini sağlar. Görmeyi kuvvetlendirir ve retinadaki sinir gelişimine katkıda bulunur. Göz kuruması sendromunu azaltır.

Özellikle kış aylarında solunum ve gribal enfeksiyon riskini azaltır. Astım ve bronşit belirtilerini düşürür. Kas ve dokuların gelişimine ve yenilenmesine katkıda bulunur. Krom ve ülser hastalığı belirtilerini azaltır. Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur."

balık somon

Tayar, balığın kılçığı, başı ve kuyruğunun kalsiyum deposu olduğuna dikkati çekerek, "Kış aylarında sağlık denizden çıkıyor. Akıllı ve sağlıklı nesiller için balık, beslenmede mutlaka olmalı. Çocuktan yaşlısına kadar her bireyin mutlaka tüketmesi gereken besinlerden" dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
balık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.