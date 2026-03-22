Başından silahla vurulmuş halde bulundu! 14 yaşındaki çocuk hayata döndürüldü

Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde meydana gelen olayda 14 yaşındaki C. E. M. otobüs durağında başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk hakkında ölüm haberi geldi.

Sabah saatlerinde yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise küçük çocuğun gece saatlerinde yapılan tıbbi müdahale ile tekrar hayata döndürüldüğü belirtilerek Atatürk Devlet Hastanesi’nde ölü olduğu bilgisi alındığı ancak devam eden tıbbi müdahale esnasında yaşam belirtisi göstermesi üzerine, saat 03.00 itibarıyla Kocaeli Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakıma sevk edildiği bildirildi.



