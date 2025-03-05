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Başından vurulmuş halde kanal içinde bulundu

05.03.2025 10:46
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Adana’da sulama kanalındaki köprü altında 20 yaşındaki bir şahıs tabanca ile başından vurularak ölmüş halde bulundu.

Başından vurulmuş halde kanal içinde bulundu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde yürüyen vatandaşlar Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polisin incelemesinden başından vurulduğu anlaşılan H.E.Ç.(20)’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak incelemeyle belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen şahsın yakınları gözyaşına boğuldu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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