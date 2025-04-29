Basit bir karın ağrısı sandı, kalın bağırsakta kitle çıktı!

Karın ağrısı ve dışkıda kan şikayetiyle başvuran hasta Meral Kaşarcı, kalın bağırsağında iki farklı bölgede tespit edilen kitlesel polipoid lezyon başarılı bir operasyonla alınmasıyla yeniden sağlığına kavuştu.

"TORBA TAKILMA RİSKİ YA DA KANSER ENDİŞESİ YAŞADIM"

Şikayetini anlatan Meral Kaşarcı, "Bir sabaha karşı değişik bir karın ağrısıyla uyandım. Üşüttüğümü düşündüm. Ancak tuvalet ihtiyacım sırasında sümüksü ve hafif kanlı bir dışkı fark edince hemen seyahatimi iptal edip sağlık ocağına başvurdum. Şikayetlerim devam edince hastaneye geldim. Kolonoskopi yapıldı ve sonrasında ameliyat ihtimaliyle karşı karşıya kaldım. Çok korktum. Torba takılma riski ya da kanser endişesi yaşadım. Ancak Doç. Dr. Ömer Burçak Binicier'in desteğiyle bu süreci moral ve güvenle atlattım." dedi.

"MAKAT BÖLGESİNE 1-2 SANTİM MESAFEDE, BÜYÜK BOYUTTA POLİP ÇIKARILDI"

Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ömer Burçak Binicier, yapılan kolonoskopi sonucunda kalın bağırsakta biri orta bölgeye, diğeri makat bölgesine yakın olmak üzere iki ayrı 5 ve 10 cm'lik polip saptandığını belirtti. Orta kesimdeki polip endoskopik mukozal rezeksiyon ile temizlenirken, makat bölgesine 1-2 santim mesafede yer alan daha büyük boyuttaki polip özel bir teknikle çıkarıldı.

KOLONOSKOPİK TARAMANIN ÖNEMİ

Doç. Dr. Binicier, "Hastamızda, makat bölgesine çok yakın olan geniş tabanlı lezyon nedeniyle torba takılma riski vardı. Ancak son değerlendirmemizde, lezyonun alt dokulara yayılmadığını gördük. Endoskopik submukozal diseksiyon yöntemiyle, özel bıçaklar kullanarak lezyonu tamamen temizledik. Şu an torba takılma riski bulunmamaktadır. Patoloji sonucu temiz çıktı. Yayılma olmadığı için torbasız, ameliyatsız hastamızı izlemeye devam edeceğiz." dedi.

Dr. Binicier, kalın bağırsak poliplerinin belirti vermeden ilerleyebileceğini belirterek, 45 yaşından sonra hiçbir şikayet olmasa dahi düzenli kolonoskopik taramanın önemine dikkat çekti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır