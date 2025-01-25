HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Basit bir vitamin deyip geçmeyin: Eksikliği gece körlüğüne neden oluyor!

Basit bir vitamin deyip geçmeyin: Eksikliği gece körlüğüne neden oluyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.01.2025 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir yaşam için vücudumuz vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. A vitamininin gözlerin sağlıklı kalması için önemli olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akif Saygın, “Vitamin A, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar. En fazla tavuk, yumurta, süt, karaciğer, balık ve taze sebzelerde bulunur. Ayrıca A vitamini, gece körlüğünü önlemede de etkilidir. Yetersiz A vitamini alımı, gece körlüğüne neden olabilir” dedi.

Basit bir vitamin deyip geçmeyin: Eksikliği gece körlüğüne neden oluyor!

Vitamin ve mineraller hastalıklardan korunmamızı sağlar. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akif Saygın, göz sağlığına iyi gelen besinler konusunda açıklamalarda bulundu. A vitamininin, gözlerin sağlıklı kalması için önemli olduğunu dile getiren Op. Dr. Saygın, “Vitamin A, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar. En fazla tavuk, yumurta, süt, karaciğer, balık ve taze sebzelerde bulunur. Lutein ve zeaksantin, gözlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Bu iki antioksidan, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar. Lutein ve zeaksantin, yeşil yapraklı sebzeler, mavi ve yeşil meyveler, yumurta ve tavuk gibi besinlerde bulunur” diye konuştu.

a vitamin

Omega-3 yağ asitlerinin de göz sağlığı için önemli olduğunu dile getiren Op. Dr. Saygın, “Omega-3 yağ asitleri, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar. Omega-3 yağ asitleri, somon, ton, sardalye, Chia tohumları, keten tohumu gibi besinlerde bulunur” dedi.

“A VİTAMİNİ ALIMI ÖNEMLİ”

tavuk

Tavuk, yumurta ve sütün göz sağlığı için önemli olan A vitamini içerdiğini söyleyen Op. Dr. Saygın, “A vitamini, gözlerin sağlıklı kalması için gerekli olan pigmentlerin oluşumunda ve gözün iç yüzündeki dokuya ihtiyaç duyulan hücrelerin yenilenmesinde rol oynar. Ayrıca A vitamini, gece körlüğünü önlemede de etkilidir. Yetersiz A vitamini alımı, gece körlüğüne neden olabilir” şeklinde konuştu.

“KEREVİZ, LAHANA VE BROKOLİ FAYDALI BESİNLER ARASINDA”

BROKOLİ

Yeşil yapraklı sebzelerin tüketilebileceğine değinen Op. Dr. Saygın, “Yeşil yapraklı sebzeler, göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içermektedir. Bu antioksidanlar, göz sağlığı için önemlidir. Ayrıca Lutein içeriği, gözlerin iç yüzünde bir koruyucu tabaka oluşmasını sağlar. Zeaksantin ise retina tabakasındaki hücreleri koruma altına alır. Özellikle kereviz, lahana, brokoli, kuşkonmaz gibi sebzeler lutein ve zeaksantin içermektedir” dedi.

“OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER TERCİH EDİLEBİLİR”

somon

Somon ton balığı ve sardalya gibi besinlerin de göz sağlığına faydalı olduğunu ifade eden Op. Dr. Saygın, şu bilgileri paylaştı:

“Omega-3 yağ asitleri içerir, gözlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, retina tabakasının sağlıklı kalmasını sağlar ve görme işlemi sırasında oluşan hassas dokuları korumaya yardımcı olurlar. Ayrıca, Omega-3 yağ asitleri, gözlerin iç yüzünde oluşan hassas hücreleri koruma altına alarak gözlerin iç yüzünde oluşan hassasiyeti giderir. Balık tüketmenin göz sağlığı için önemi ayrıca, D vitamini yönünden de yüksektir. D vitamininin eksikliği, gözlerin sağlıklı kalmasını etkileyebilir. Chia tohumları, antioksidanlar, Omega-3 yağ asitleri ve özellikle lutein yönünden yüksektir. Chia tohumları, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içermektedir.”

“MEYVE TÜKETİMİ GÖZ SAĞLIĞINA FAYDALI”

kivi

Meyve tüketiminin öneminden de bahseden Op. Dr. Saygın, “Özellikle kivi, kiraz, erik ve karpuz meyveleri tavsiye edilir. C vitamini içerir, gözlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Kivi, kiraz, erik ve karpuz, göz sağlığı için önemli olan antioksidanlar yönünden zengindir. Bu meyveler, lutein, zeaksantin ve C vitamini gibi antioksidanlar içerir. Bu meyveler ayrıca yüksek miktarda C, A, E, K vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum, demir, fosfor, kalsiyum, lif ve antioksidanlar gibi mineraller içermektedir. Düzenli olarak tüketilmeleri halinde kivi, kiraz, erik ve karpuz göz sağlığı için önemli bir kaynak olabilirler” dedi.

“DÜZENLİ GÖZ MUAYENELERİNE DE GİDİLMELİ”

göz kontrolü

Tüm bu besin ögelerinin dengeli bir şekilde alındığında, göz sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini dile getiren Op. Dr. Saygın, “Ancak sadece bu besinler yeterli değildir. Bunun yanında, düzenli göz muayenelerine gitmek de görme yeteneği ile ilgili potansiyel sorunları erken teşhis etmek açısından son derece önemlidir. Açık havada güneş gözlüğü takmak, sigara kullanmamak, gerekli durumlarda koruyucu gözlükler kullanmak, sağlık bir kiloda olmak ve kan şekeri değerini dengede tutmak göz sağlığımız açısından çok önemlidir” diye konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
a vitamini a vitamin eksikliği körlük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.