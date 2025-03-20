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Başka bir yolcuya hakaret ettiği iddia edilen kişiyi, durakta metrodan attılar!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.03.2025 14:22
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Bursa’da bir yolcu, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret edince, diğer yolcular tarafından tekmelenip, istasyona yanaşan metrodan dışarı atıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başka bir yolcuya hakaret ettiği iddia edilen kişiyi, durakta metrodan attılar!

Olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da meydana geldi. İddiaya göre, erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti. Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu’na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı. O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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TEKMELENEREK ATILDI

Görüntülerde, metronun içinde darbedilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
metro
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