Başkale’de 162 kilo asetik anhidrit maddesi ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yürütülen operasyonda 162 kilo 920 gram asetik anhidrit maddesi ve silah ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada 162 kilo 920 gram asetik anhidrit maddesi, 2 adet Ak-47 tüfek ve 2 adet şarjör, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.
Asetik anhidrit, patlayıcı madde ve eroin üretiminde kullanılan kimyasal bir maddedir.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Van
