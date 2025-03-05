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  4. Başkan Aydın’dan Orman Bölge Müdürü Şahan’a hayırlı olsun ziyareti

Başkan Aydın’dan Orman Bölge Müdürü Şahan’a hayırlı olsun ziyareti

05.03.2025 10:49
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Aydın’dan Orman Bölge Müdürü Şahan’a hayırlı olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Erdal Şahan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kentteki orman varlıklarının korunması ve geliştirilmesi konularının konuşulduğu ziyarette, Osmangazi’de yürütülen ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, nazik ziyareti ve iyi niyet temennileri için Başkan Aydın’a teşekkür etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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