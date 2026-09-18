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Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Mustafa Fidan

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Özlem Çerçioğlu paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Aydın Milletvekilimiz Seda Sarıbaş ile birlikte ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aydınımız için çalışmaya ve vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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