HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başkan Doğan’ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın vefat eden kayınvalidesi Kadriye Sönmez(73), Çarşamba ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Doğan’ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Kadriye Sönmez için Rıdvanpaşa Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, namazın ardından Kızılot Kavaklar Aile Kabristanına defnedildi.
Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bazı partilerin il başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Orhan Tavlı, merhume Kadriye Sönmez’e Allah’tan rahmet dileyerek, Başkan Halit Doğan ve ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Başkan Doğan’ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı 1

Başkan Doğan’ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı 2

Başkan Doğan’ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı 3

Başkan Doğan’ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bolat’a tescilli Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildiBakan Bolat’a tescilli Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildi
3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü! 3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü!

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.