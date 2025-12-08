Başkan Durbay’ın tedavisi bilinci açık olarak devam ediyor

Manisa’da 2024 yılı yerel seçimlerinde şehrin ilk kadın belediye başkanı seçildikten kısa bir süre sonra kolon kanseri olduğunu öğrenen ve tedavisine başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın 8 gün önce kan değerlerindeki düşüş nedeniyle başladığı tedavisine Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde devam ediliyor. Başkan Durbay’ın sağlık durumuyla ilgili belediyeden en son yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde bilinci açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu stabildir. Sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olduğunda, Belediyemiz tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. İyi dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır