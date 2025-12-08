HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başkan Durbay’ın tedavisi bilinci açık olarak devam ediyor

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın 8 gündür Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde devam eden tedavisiyle ilgili belediyeden açıklama geldi. Başkan Durbay’ın bilincinin açık olduğu ve genel durumunun stabil olarak devam ettiği bildirildi.

Başkan Durbay’ın tedavisi bilinci açık olarak devam ediyor

Manisa’da 2024 yılı yerel seçimlerinde şehrin ilk kadın belediye başkanı seçildikten kısa bir süre sonra kolon kanseri olduğunu öğrenen ve tedavisine başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın 8 gün önce kan değerlerindeki düşüş nedeniyle başladığı tedavisine Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde devam ediliyor. Başkan Durbay’ın sağlık durumuyla ilgili belediyeden en son yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde bilinci açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu stabildir. Sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olduğunda, Belediyemiz tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. İyi dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de "acil" listesine alındı! Bu güncellemeyi hemen yükleyinABD'de "acil" listesine alındı! Bu güncellemeyi hemen yükleyin
Alçıpan çöktü! 1'inci kattan zemine düştü!Alçıpan çöktü! 1'inci kattan zemine düştü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.