Başkan Kaya’dan yangın uyarısı: "Açık alanlarda ateş yakmayın"

Yangın, Karabağ Mahallesi’nin alt kesiminde bulunan zirai alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden yükselen alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytinlik alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken zeytin ağaçları zarar gördü. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin araştırma başlattı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yangının ardından yaptığı açıklamada yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kaya, "Karabağ Mahallemizde bahçelik alanda çıkan yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangının söndürülmesinde büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yangın riski artmıştır. Lütfen özellikle açık alanlarda ateş yakmamaya, anız ve çöp yakmamaya, yangına sebebiyet verebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmaya özen gösterelim" dedi.

Açıklamasını temennilerle tamamlayan Başkan Kaya, "Rabbim ilçemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten korusun" ifadelerini kullandı.

(İHA)