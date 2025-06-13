HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başkan Kaya’dan yangın uyarısı: "Açık alanlarda ateş yakmayın"

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi’nde bahçelik alanda çıkan yangın vatandaşları tedirgin ederken, Belediye Başkanı Kaya vatandaşları özellikle açık alanlarda ateş yakmamaya, anız ve çöp yakmamaya, yangına sebebiyet verebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmaya özen göstermeye davet etti.

Başkan Kaya’dan yangın uyarısı: "Açık alanlarda ateş yakmayın"

Yangın, Karabağ Mahallesi’nin alt kesiminde bulunan zirai alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden yükselen alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytinlik alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken zeytin ağaçları zarar gördü. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin araştırma başlattı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yangının ardından yaptığı açıklamada yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kaya, "Karabağ Mahallemizde bahçelik alanda çıkan yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangının söndürülmesinde büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yangın riski artmıştır. Lütfen özellikle açık alanlarda ateş yakmamaya, anız ve çöp yakmamaya, yangına sebebiyet verebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmaya özen gösterelim" dedi.

Açıklamasını temennilerle tamamlayan Başkan Kaya, "Rabbim ilçemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten korusun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GSB Gençlik Kampları başvuru sonuçları açıklandı! 2025 GSB Gençlik Kampları başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?GSB Gençlik Kampları başvuru sonuçları açıklandı! 2025 GSB Gençlik Kampları başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
Türkiye sınırında dikkat çeken görüntü!Türkiye sınırında dikkat çeken görüntü!

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Hamedan'da büyük patlama

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Hamedan'da büyük patlama

Bahçeli'den dikkat çeken İsrail uyarısı: "Nihai hedef Türkiye'dir"

Bahçeli'den dikkat çeken İsrail uyarısı: "Nihai hedef Türkiye'dir"

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.