Başkan Köksal’dan, esnaf ve vatandaşlara trafik uyarısı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kentin ana arterlerindeki caddeler, kaldırım ve ile durak yerlerinin işgal edilmemesi konusunda esnaf ve vatandaşları uyardı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Burcu Köksal başkanlığında toplandı.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Köksal, belediye tarafından eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Köksal, "Şehrimizin ana arterlerindeki caddeler, kaldırım ve ile durak yerlerinin işgal edilmemesi konusunda hemşehrilerimden esnaflarımızdan bir kez daha dikkat etmelerini istiyorum" dedi.

Toplantı da 2025-2026 yılı eğitim-öğretim döneminde kentin mücavir alanları içerisinde ikamet eden YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için, söz konusu sınavların 2026 yılında gerçekleşinceye kadar her ay Bilgi Evleri’mizde yapılması planlanan deneme sınav ücretlerinin ve diğer giderlerin belediye tarafından karşılanması hususunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca belediye bünyesinde bulunan Gündüz Bakım Evi’nde eğitim öğretim gören şehit ve gazi yakınları için, belediye güncel fiyat tarifeleri üzerinden yüzde 70 indirim yapılması hakkında teklif oy birliği ile kabul edildi.

(İHA)