Başkan Özdoğan: "Kar rahmettir, tüm ekiplerimizle sahadayız"

Kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde planlanan çalışmaların uygulamaya alındığını belirten Başkan Özdoğan, "Kar, rahmettir, berekettir. Bizler de bu bereketin günlük hayatı olumsuz etkilememesi için tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahalle araları dahil olmak üzere ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Özdoğan, karla mücadele sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sahada 3 kar küreme ve tuzlama kamyonu, 1 tuzlama kamyonu, 2 greyder, 1 loder, 3 beko-loder ve 4 genel hizmet aracı olmak üzere toplam 14 araç ve 32 personelimizle çalışmalarımız devam ediyor. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde günlük hayatlarına devam edebilmesi."

Don ve buzlanmaya karşı özellikle kritik noktalarda tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Özdoğan, mahalle içlerinde daha hızlı müdahale edebilmek adına küçük iş makinelerinin de aktif olarak görev yaptığını belirtti.

BAŞKANDAN SÜRÜCÜLERE UYARI

Başkan Özdoğan, kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde sürücülere çağrıda bulunarak, "Kış lastiği kullanımı büyük önem taşıyor. Hem kendi güvenliğimiz hem de trafikteki diğer vatandaşlarımız için dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda vatandaşların belediyeye doğrudan ulaşabileceğini belirten Başkan Özdoğan, "Hemşehrilerimiz 442 37 77 veya 0534 592 48 55 numaralı telefonlardan Fen İşleri Müdürlüğümüze ulaşabilirler" dedi.

Hacılar’da kar yağışı süresince çalışmaların kesintisiz şekilde devam edeceğini vurgulayan Başkan Bilal Özdoğan, "Hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve konforu için sahadayız, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır