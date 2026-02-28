Başkan Özne: "Ramazan ayında engelleri birlikte kaldıralım"

Görme engelli bireylerin özgürce yürüyebilmesine imkan sağlayan beyaz baston için çağrıda bulunan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, fitre ve zekat bağışlarıyla beyaz baston temin edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Aydın’da yaşayan bin 67 görme engelli bireylerin özgürce dışarıya çıkabilmesine ve sosyalleşebilmelerine imkan sağlayan beyaz bastonun önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, hayırseverlere beyaz baston desteği çağrısında bulundu. Özen, yaptığı açıklamada Ramazan ayının paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, fitre ve zekat bağışlarıyla beyaz baston temin edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ramazan ayının toplumsal dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönem olduğunu belirten Başkan Özen; "Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir aydır. Verilecek her fitre ve zekât, bir görme engellinin güvenle yürüyebilmesini sağlayacak beyaz bastonun alınmasına vesile oluyor. Böylece hem ibadetimizi yerine getiriyor hem de bir hayatın önündeki engelleri birlikte kaldırıyoruz" dedi.

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların dernek binasına gelerek fitre ve zekatlarını ulaştırabileceğini belirten Başkan Özen, açıklamasının devamında "Unutmayalım ki küçük bir katkı, bir insanın dünyasını değiştirebilir. Ramazan ayının ruhunu paylaşarak yaşatmak isteyen tüm hemşehrilerimizi derneğimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır