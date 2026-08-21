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Başkan Sadıkoğlu: "Makama değil, üyelerimize hizmete talibiz"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yapılacak olan seçimlerde yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.

Başkan Sadıkoğlu: "Makama değil, üyelerimize hizmete talibiz"

Sosyal medya hesabında yayınladığı videoda yeni döneme dair önemli mesajlar veren Başkan Sadıkoğlu, Oda üyelerine hitaben "Bugüne kadar olduğu gibi, ’herkesin odası’ anlayışını sizlerle birlikte sürdürmeye ve bir dönem daha sizlere hizmet etmeye talibiz" ifadelerini kullandı.

"ŞAHSIMIZ İÇİN DEĞİL, ŞEHRİMİZ İÇİN DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ"

Başkan Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana pandemi ve deprem gibi çok zorlu süreçlerden geçtik. Üyelerimizin sıkıntılarının bertaraf edilmesi için çok ciddi çabalar gösterdik. Memleketimizin hakkını ve hukukunu savunan bir Ticaret Sanayi Odası vizyonunu ortaya koymaya çalıştık. Odamızın kapısını sonuna kadar herkese açtık. Bugün geldiğimiz noktada odada ayrıştırmayan, farklılaştırmayan her kesimin kendini görebildiği bir yapı oluşturduk. Bugüne kadar eksikliklerimiz olsa bile samimiyetsizliğimiz hiç olmadı. Önümüzde yeni bir seçim süreci var. Sizlerle beraber bir dönem daha göreve talibiz. Birilerinin talimatıyla değil, sizlerin desteğiyle buradayız. Makama değil, üyelerimize hizmete talibiz. Şahsımız için değil, şehrimiz için desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Malatya
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