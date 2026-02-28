Başkan Tutdere Ankara’da temaslarda bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı makamlarında ziyaret etti.

Görüşmelerde Adıyaman’ın öncelikli altyapı ihtiyaçları ile deprem sonrası sosyal toparlanma sürecine ilişkin başlıklar değerlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirilen görüşmede Atatürk Bulvarı ve yan yollarında asfalt yenileme çalışmaları, kavşak düzenlemeleri ve kent içi ulaşım altyapısına ilişkin öncelikli projeler ve talepler ele alındı. Toplantıda ayrıca Adıyaman’ın ulaşım ağının güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Tutdere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmede ise Adıyaman’ın deprem sonrası sosyal toparlanma süreci kapsamında yürütülen çalışmaları aktardı. Kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler ile bakanlık nezdindeki talepler gündeme getirildi. Görüşmelerde, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaların etkinliğinin artırılması ve mevcut projelerin kurumlar arası koordinasyon içinde sürdürülebilir biçimde yürütülmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Tutdere, her iki bakana da Adıyaman’a gösterdikleri ilgi ve iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Tutdere, Ankara programı kapsamında Adıyaman milletvekilleri ile de bir araya gelerek kentin devam eden yatırımları ve bakanlıklar nezdindeki süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca İLBANK yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde, altyapı projeleri, finansman süreçleri ve teknik destek başlıkları ele alındı. Adıyaman’da yürütülen ve planlanan çalışmaların hızlandırılması adına kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır