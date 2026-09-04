HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başkan Yüksel yangını fark etti, itfaiyeyi sevk etti: Çiftlik alevlerden kurtarıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi ile Ayvacık ilçesi arasındaki Şapköy yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’in dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.Yangın, Ezine ilçesi ile Ayvacık ilçesi arasındaki Şapköy yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Başkan Yüksel yangını fark etti, itfaiyeyi sevk etti: Çiftlik alevlerden kurtarıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi ile Ayvacık ilçesi arasındaki Şapköy yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’in dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Ezine ilçesi ile Ayvacık ilçesi arasındaki Şapköy yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını seyir halindeyken ilk fark eden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, vakit kaybetmeden durumu ihbar etti. Yangın bölgesinden ayrılmak yerine ekiplerin olay yerine ulaşmasını bekleyen Yüksel, Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini sağladı. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Başkan Yüksel de olay yerinde ekiplerin çalışmalarını koordine ederek yangının çevredeki alanlara ve özellikle yakınındaki bir çiftliğe sıçramaması için yürütülen çalışmalara destek verdi. Yangının bir çiftliğe ulaşmak üzere olduğu sırada Ezine itfaiyesinin zamanında müdahalesiyle alevlerin önü kesildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Başkan Güray Yüksel’in yangını ilk fark eden kişi olması, hızlı şekilde ihbarda bulunması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini olay yerinde koordine etmesi, muhtemel bir facianın önüne geçilmesinde önemli rol oynadı.

Başkan Yüksel yangını fark etti, itfaiyeyi sevk etti: Çiftlik alevlerden kurtarıldı 1

Başkan Yüksel yangını fark etti, itfaiyeyi sevk etti: Çiftlik alevlerden kurtarıldı 2

Başkan Yüksel yangını fark etti, itfaiyeyi sevk etti: Çiftlik alevlerden kurtarıldı 3

Başkan Yüksel yangını fark etti, itfaiyeyi sevk etti: Çiftlik alevlerden kurtarıldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 dakikada 1 milyonluk soygun! Tedavi için biriktirmişti20 dakikada 1 milyonluk soygun! Tedavi için biriktirmişti
Okul öncesi dönemde 10 kritik sağlık kontrolü!Okul öncesi dönemde 10 kritik sağlık kontrolü!

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.