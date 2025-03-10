Başkasına ait kimlikle tedavi olmaya geldikleri sağlık merkezinde yakalandılar

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin başkasına ait kimlikle tedavi olmak istediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde Göçmen Sağlığı Merkezi'ne gelen ve başkalarına ait kimlikleri kullanan bulaşıcı tüberküloz hastalığı olan 2 kişiyi yakaladı.

Ekipler, koruyucu maskeler takarak, 2 şüpheliyi ambulansa aldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 şüpheli, ilk tedavilerinin ardından Verem Savaş Dispanseri'ne sevk edildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır