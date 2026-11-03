Başkentte kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kanuna aykırı yöntemlerle sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 2 av tüfeği, 1 plaka, 306 elektronik sigara, 1 pointer, 65 elektronik sigara likiti, 620 paket içi tütün dolu makaron, 530 paket kaçak sigara, 440 kaçak puro, 100 kilogram nargile kömürü, 5 düzenek cihazı yerleştirilmiş kazak, 15 kulak içi mini kulaklık, 2 düzenek cihazı yerleştirilmiş spor ayakkabı, 5 cep telefonu, 5 kamera düzeneği, 3 mini Wi-Fi cihazı ve 3 elektronik sınav giriş belgesi ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır