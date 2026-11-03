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Sivas’ta şarampole devrilen araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde şarampole devrilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Sivas’ta şarampole devrilen araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Şarkışla ilçesine bağlık Döllük köyü yakınlarında seyir halinde bulunan Ş.M yönetimindeki 29 AAN 560 plakalı otomobil şarampole devrildi. Sürücü Ş.M. (21) ile araçta bulunan Y.K. (22) ve B.T. (25) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar buradan da Sivas’a sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta şarampole devrilen araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı 1

Sivas’ta şarampole devrilen araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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