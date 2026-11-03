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Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin tramvay yoluna girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi. Kazada sürücü yaralanırken, tramvay yolundaki güvenlik bariyeri de zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Maddi hasarın oluştuğu araçta çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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