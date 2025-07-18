Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım durdu.

(HA)

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