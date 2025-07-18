Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
18.07.2025 19:22
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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım durdu.
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