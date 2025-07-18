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Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım durdu.

(HA)

18 Temmuz 2025
18 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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hava durumu Ankara
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