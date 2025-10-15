HABER

Başkentte tartıştığı kadını ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de akşam saatlerinde Mamak'taki evine giden 25 yaşındaki Merve O, yolda Kaan B. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Kaan B, Merve O'yu darbetti.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını, Ankara Hastanesi yoğun bakım servisine sevk etti. Merve O'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Kaan B'yi gözaltına aldı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

