Basketbolda faul yapan oyuncu neden elini kaldırır?

Basketbol içerisinde oyunun akışına göre sporcuların müdahaleleri faule yol açabilir. Faul yapan oyuncunun davranışına yönelik el kaldırma jestinin çeşitli anlamları vardır.

Basketbolda faul yapan oyuncu neden elini kaldırır?
Doğukan Bayrak

Basketbolda faullü davranışlar tartışmalara müsait bir konudur. Oyun içerisinde sporcuların birbirlerine teması mevcuttur. Alan savunması, içeriye hareketlenmeler, blok müdahaleleri ve engellemeler kısıtlı olsa da serbesttir. Bu tarz pozisyonlar belirli çizgilerle ayrılır. Oyuncuların rakiplerine karşı yaptıkları doğrudan fiziksel müdahaleler, hareketli engellemeler, vücut uzuvlarına yapılan darbeler ve risk oluşturan davranışlar faullü olarak nitelendirilir.

Basketbolun dinamik yapısı ve hızlı gelişen pozisyonlar fauller konusunda hassasiyetin yükselmesine sebep olmaktadır. Özellikle sıçramalar ve havaya yükselme pozisyonlarındaki müdahalelerde faul kararı hızlı verilebilmektedir. Basketbolda el, bilek ve kola yapılan müdahaleler büyük oranda faullü davranış olarak nitelendirilir. Çünkü basketbolda topa yön vermede milimetrik hassasiyet söz konusu olabilir. Faul standartlarının hassas seviyede olması özellikle kalabalık pozisyonlarda kaotik bir ortama sebebiyet verebilmektedir. Basketbolda faul yapan oyuncuların ellerini havaya kaldırma alışkanlığının sebepleri vardır.

Basketbolda faul yapan oyuncu neden elini kaldırır?

Basketbolda faul kararının çeşitli yaptırımları mevcuttur. Oyuncuların faulleri ve takımların çeyrek başına yaptıkları faul sayıları ayrı değerlendirilir. Oyuncular faul sınırını geçerse oyun dışı kalır. Takım faulü sınırı dolduğunda ise rakip takım doğrudan serbest atış noktasına gelir. Yani faullerin bireysel ve takım adına sonuçları mevcuttur. Oyuncuların faul yaptıklarında ellerini kaldırması iki türü de içeren bir jesttir. Öncelikle oyuncu faul kararından sonra hakemle iletişime geçmiş olur.

Faul pozisyonlarında birden fazla oyuncu yer alabilir ve hatalı karar çıkabilir. Bu takım arkadaşının faul sınırını etkileyecek bir duruma sebebiyet verebilir. Oyuncu elini kaldırarak kararın netleşmesini sağlayabilir. Ayrıca oyuncu hakeme verdiği mesaj ile iyi niyet gösterisinde bulunmuş olur. Faulün art niyetli yapılmadığını ifade eder. Özellikle gri pozisyonlarda "sportmenlik dışı faul" gibi daha ağır yaptırımların önüne geçilmesi arzulanabilir. Faul yapan oyuncu hakeme pozisyondaki hatasının farkında olduğu jestinde bulunabilir.

El kaldırma jesti sadece hakeme yönelik bir işaret değildir. Oyuncu faul yaptığının bilincinde olarak takım arkadaşlarına erken uyarı göndermiş olur. Bu sayede takım arkadaşları pozisyon alma konusunda hızlı hareket edebilir. Ayrıca pozisyonu tam olarak göremeyen oyuncuların hakeme itiraz etmeleri önlenmiş olur. Faulün kime çalındığının bilinmesi takımın oyunun kalan kısmında kontrollü davranmasını sağlar. Sonraki kısımlarda faul sınırına yakın oyuncuların görev yükü ve pozisyonu bu sınıra göre düzenlenir. Faule maruz kalan oyuncular açısından ise muhtemel bir gerginlik yaşanmasını önleyebilir.

Yapılan davranışın sorumluluğunun üstlenilmesi geleneksel olarak kabul gören bir eylemdir. Çünkü faul yapan oyuncunun el kaldırması basketbolda yerleşik bir alışkanlıktır. Oyunculara altyapılardan itibaren öğretilen bir jesttir. Oyuncunun pozisyonu kabullenmesinden ziyade bir iletişim yöntemidir. Bağlayıcı veya yazılı bir kural değildir. Hem sahadaki diğer oyunculara hem maçın hakemlerine sunulan insani bir reaksiyondur.

Basketbol
