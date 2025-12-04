HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Basra Körfezi’nde gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD savaş gemilerine uyarı

Basra Körfezi’nde İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde başlattığı tatbikat sırasında bölgede bulunan ABD savaş gemilerine uyarı mesajı gönderdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, tatbikatta saldırı ve takip amaçlı füze, İHA ve elektronik harp unsurlarının kullanıldığı bildirildi.

Basra Körfezi’nde gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD savaş gemilerine uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. DMO tarafından yapılan açıklamada, "Şehit Muhammed Nazeri" adıyla gerçekleştirilen tatbikatta "Nevvab", "Mecid" ve "Misak" gibi gelişmiş hava savunma sistemlerinin yanı sıra gözetleme, saldırı ve takip amaçlı füze, İHA ve elektronik harp unsurlarının kullanıldığı bildirildi.

Basra Körfezi’nde gerilim tırmanıyor! İran dan ABD savaş gemilerine uyarı 1

"KESİN VE KARARLI BİR UYARI"

Açıklamada, tatbikat sırasında deniz birliklerinin bölgede bulunan ABD savaş gemilerine uyarı mesajı göndererek "kararlı ve net bir mesaj ilettiği" ifade edilerek, tatbikatın "komşulara barış ve dostluk, düşmanlara ise her türlü hata ve saldırganlıktan uzak durmaları yönünde kesin ve kararlı bir uyarı" niteliği taşıdığı vurgulandı.

Basra Körfezi’nde gerilim tırmanıyor! İran dan ABD savaş gemilerine uyarı 2

DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ise tatbikata ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Basra Körfezi’nde sürekli bir istihbari gözetimimiz var. Tatbikatlarla bunu daha hedef odaklı hale getiriyoruz. Denizlerdeki varlığımıza yön, hat ve rota belirliyor, görevin nasıl icra edileceğini netleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi’nde gerilim tırmanıyor! İran dan ABD savaş gemilerine uyarı 3

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

Basra Körfezi’nde gerilim tırmanıyor! İran dan ABD savaş gemilerine uyarı 4

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Basra Körfezi’nde gerilim tırmanıyor! İran dan ABD savaş gemilerine uyarı 5
İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 yaşındaki oğlunun yanında önce dövdüler sonra öldürdüler!7 yaşındaki oğlunun yanında önce dövdüler sonra öldürdüler!
Şehit pilot binbaşı Serdar Uslu'nun adı ölümsüzleştirildiŞehit pilot binbaşı Serdar Uslu'nun adı ölümsüzleştirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Basra Körfezi İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı!

Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı!

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.