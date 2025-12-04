Basra Körfezi’nde gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD savaş gemilerine uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. DMO tarafından yapılan açıklamada, "Şehit Muhammed Nazeri" adıyla gerçekleştirilen tatbikatta "Nevvab", "Mecid" ve "Misak" gibi gelişmiş hava savunma sistemlerinin yanı sıra gözetleme, saldırı ve takip amaçlı füze, İHA ve elektronik harp unsurlarının kullanıldığı bildirildi.

"KESİN VE KARARLI BİR UYARI"

Açıklamada, tatbikat sırasında deniz birliklerinin bölgede bulunan ABD savaş gemilerine uyarı mesajı göndererek "kararlı ve net bir mesaj ilettiği" ifade edilerek, tatbikatın "komşulara barış ve dostluk, düşmanlara ise her türlü hata ve saldırganlıktan uzak durmaları yönünde kesin ve kararlı bir uyarı" niteliği taşıdığı vurgulandı.

DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ise tatbikata ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Basra Körfezi’nde sürekli bir istihbari gözetimimiz var. Tatbikatlarla bunu daha hedef odaklı hale getiriyoruz. Denizlerdeki varlığımıza yön, hat ve rota belirliyor, görevin nasıl icra edileceğini netleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.



İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.