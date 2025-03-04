Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran başta olmak üzere bazı şüpheliler hakkında TV platformlarında yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesi ile iddianame düzenlendi.

YASADIŞI BAHİS REKLAMLARI YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Hazırlanan iddianameye göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 ve EXXEN; Sadettin Saran S SPORT + logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

SARAN VE ILICALI HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

Saran ve Ilıcalı hakkında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.