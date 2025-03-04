HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.03.2025 17:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis sitelerinin reklamları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran başta olmak üzere bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenledi. Saran ve Ilıcalı hakkında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran başta olmak üzere bazı şüpheliler hakkında TV platformlarında yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesi ile iddianame düzenlendi.

YASADIŞI BAHİS REKLAMLARI YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Hazırlanan iddianameye göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 ve EXXEN; Sadettin Saran S SPORT + logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

thumbs_b_c_178cdf9199875c95109577927497dd9e

SARAN VE ILICALI HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

Saran ve Ilıcalı hakkında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

thumbs_b_c_2d4997f8ccb7bc1b49f96c2a0779d5ee

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

04 Mart 2025
04 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Ramazanda balık satışları azaldı!Ramazanda balık satışları azaldı!
Türkiye Yunanistan sınırına duvar örüyorTürkiye Yunanistan sınırına duvar örüyor
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Sadettin Saran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.