HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Başsavcılık uzun süre takip etti! Düzce'deki fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Düzce'de 2024'ün ekim ayında gelen ihbarda şehir merkezinde fuhuş yapıldığı bildirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ihbarların ardından harekete geçti. Elde edilen deliller kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık uzun süre takip etti! Düzce'deki fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Melih Kadir Yılmaz

Düzce’de 23 Ekim 2024 tarihi ile 22 Aralık 2024 tarihinde Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda şehir merkezinde fuhuş yapıldığı bildirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şahısların suç işlediklerine dair kuvvetli şüphe olması ve şahıslar hakkında başka suretle delil edilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldı.

SUÇ UNSURU GÖRÜŞMELER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şahısların kullanmış oldukları GSM numaralarına 18 Şubat 2025 tarihinde tedbir kararı konuldu. Uygulanan tedbir kararı kapsamında yapılan hedef şahıslara yönelik aralarında geçen suç unsuru görüşmeler olduğu tespit edildi.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tedbir kapsamında 17 şahsın bilgi alma ifadesi yapıldı. Alınan bazı ifadelerde; tanıklar, mağdur ve şüpheli şahısları fotoğraf teşhis tutanağı ile teşhis edildi. Tedbir kararının sonlanması sonrası dosya kapsamında 5 şüpheli ve 3 mağdur şahıs olmak üzere toplam 8 şahsın adreslerine planlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

22 Nisan 2025 tarihinde 10 adrese 7 ekip ve 20 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 12 adet cep telefonu, 23 bin 980 Türk Lirası, 1 adet laptop, 2 adet harddisk ve 18 adet telefon hattı ele geçirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Memişoğlu: "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz"Bakan Memişoğlu: "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz"
Kütahya beşik gibi sallanıyor! "İlkinden daha uzun sürdü"Kütahya beşik gibi sallanıyor! "İlkinden daha uzun sürdü"

Anahtar Kelimeler:
Düzce fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıllardır aranıyordu, bulduğunu iddia etti...

Yıllardır aranıyordu, bulduğunu iddia etti...

Erdoğan'dan sıcağı sıcağına 'deprem' talimatı

Erdoğan'dan sıcağı sıcağına 'deprem' talimatı

Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

'Büyük depremi öne çekti' dedi, o isimlere isyan etti: "Cahilliktir, yazıktır!"

'Büyük depremi öne çekti' dedi, o isimlere isyan etti: "Cahilliktir, yazıktır!"

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.