Başsavcılık uzun süre takip etti! Düzce'deki fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Düzce’de 23 Ekim 2024 tarihi ile 22 Aralık 2024 tarihinde Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda şehir merkezinde fuhuş yapıldığı bildirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şahısların suç işlediklerine dair kuvvetli şüphe olması ve şahıslar hakkında başka suretle delil edilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldı.

SUÇ UNSURU GÖRÜŞMELER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şahısların kullanmış oldukları GSM numaralarına 18 Şubat 2025 tarihinde tedbir kararı konuldu. Uygulanan tedbir kararı kapsamında yapılan hedef şahıslara yönelik aralarında geçen suç unsuru görüşmeler olduğu tespit edildi.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tedbir kapsamında 17 şahsın bilgi alma ifadesi yapıldı. Alınan bazı ifadelerde; tanıklar, mağdur ve şüpheli şahısları fotoğraf teşhis tutanağı ile teşhis edildi. Tedbir kararının sonlanması sonrası dosya kapsamında 5 şüpheli ve 3 mağdur şahıs olmak üzere toplam 8 şahsın adreslerine planlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

22 Nisan 2025 tarihinde 10 adrese 7 ekip ve 20 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 12 adet cep telefonu, 23 bin 980 Türk Lirası, 1 adet laptop, 2 adet harddisk ve 18 adet telefon hattı ele geçirildi.