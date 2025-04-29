HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bataklığa saplanan inek vinçle kurtarıldı

Adana’da sulama kanalında oluşan bataklığa saplanarak mahsur kalan inek itfaiye tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bataklığa saplanan inek vinçle kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesinde bir inek sulama kanalında oluşan bataklığa saplandı. Çevredeki vatandaşlar mahsur kalan ineği görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye ekiplerini sevk etti. Bölgeye ulaşan ekipler, bataklıkta hareket edemeyen ve her geçen dakika daha da çamura gömülen hayvanı, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Zamanla yarışılan kurtarma operasyonu sırasında ineğin zarar görmemesi için özel halatlar kullanıldığı ifade edildi. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Mahalle sakinleri, başarılı kurtarma çalışması nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da nadir görülen olay! Evcil hayvan yerine kuzu sahiplendiler: "Mahallenin maskotu oldu, anne olarak beni görüyor"Bursa'da nadir görülen olay! Evcil hayvan yerine kuzu sahiplendiler: "Mahallenin maskotu oldu, anne olarak beni görüyor"
2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Anahtar Kelimeler:
Adana İtfaiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Arda Güler, Ancelotti'den sonunda kurtuluyor! Real Madrid'in yeni hocası belli oldu! Çok ama çok tanıdık isim...

Arda Güler, Ancelotti'den sonunda kurtuluyor! Real Madrid'in yeni hocası belli oldu! Çok ama çok tanıdık isim...

Halı sahada iğrenç iddia: 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

Halı sahada iğrenç iddia: 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

Bir şehir ayağa kalktı! Dolmuşların ekranlarından sosyal medyaya kadar her yere yayıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Dolmuşların ekranlarından sosyal medyaya kadar her yere yayıldı

AYM'den iptal kararı! 9 ay sonra yürürlüğe girecek

AYM'den iptal kararı! 9 ay sonra yürürlüğe girecek

Bu sözler Celal Şengör'e mi? Devlet Bahçeli: "İşgal artığı"

Bu sözler Celal Şengör'e mi? Devlet Bahçeli: "İşgal artığı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.