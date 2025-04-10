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Bataklıkta saplanıp kalmıştı! Ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı... Oraya nasıl geldiği araştırılıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, köprü altındaki bataklık alanda mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Bataklıkta saplanıp kalmıştı! Ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı... Oraya nasıl geldiği araştırılıyor
Begüm Özkaynak

Olay, Tavşanlı-Harmancık yolu üzerindeki Balıkesir ışıklı kavşakta bulunan köprü altında meydana geldi. Vatandaşların bir kişinin bataklığa saplandığı yönündeki ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, kaza kırım, kurtarma aracı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köprü altındaki bataklık alanda Y.E. (45) isimli şahsı bilinci kapalı halde buldu. Şahsın ne amaçla köprü altına indiği henüz belirlenemezken, itfaiyenin zorlu çalışması sonucu bataklıktan çıkarıldı.

OLAYIN MEYDANA GELİŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.E., ağır yaralı olarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen şahsın, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne sevk edileceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Y.E.’nin köprü altına nasıl indiğini ve olayın meydana geliş sebebini araştırıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya bataklık
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