Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısını paylaştı. Yapılan paylaşımda "Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Batı Karadeniz’in iç kesimleri Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Fırtınanın 10 Ocak 2026 13.00 ile 11 Ocak 2026 09.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır