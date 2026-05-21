Batman’da 20 kilo skunk ele geçirildi

Batman’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, il girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında il girişinde şüpheli bir kasalı kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada boş kasaların altında üstü battaniye ile örtülmüş 44 parça halinde toplam 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

