Batman’da 20 kilo skunk ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında il girişinde şüpheli bir kasalı kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada boş kasaların altında üstü battaniye ile örtülmüş 44 parça halinde toplam 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

