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Batman'da acı olay! 60 yaşındaki adam apartmanın merdivenlerinden metrelerce aşağı düştü, hayatını kaybetti

Batman’da, dengesini kaybederek merdivenlerden düşen Mehmet Tuna (60), hayatını kaybetti.

Batman'da acı olay! 60 yaşındaki adam apartmanın merdivenlerinden metrelerce aşağı düştü, hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, öğleden sonra Petrolkent Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Tuna, apartman merdivenlerinde dengesini kaybedip düştü. Tuna’yı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Tuna’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuna’nın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman merdiven apartman
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