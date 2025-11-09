HABER

Batman'da alacak verecek kavgası! Ölü ve yaralılar var

Batman'dan iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Batman'da alacak verecek kavgası! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir iş yerinde iddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tabancayla ateş açması sonucu Murat İnsel (28), Salih İnsel (23), M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat İnsel ve Salih İnsel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, hafif yaralanan M.F.Ç. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olaydan sonra kaçan A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Batman
