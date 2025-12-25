HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çocuk istismarından aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Rize’de ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi. M.K., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Çocuk istismarından aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

EKİPLERİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (48) isimli şahıs il merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Çocuk istismarından aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi 1

(İHA)

25 Aralık 2025
25 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber olduMilyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu
Sınır kapılarında dev uyuşturucu operasyonuSınır kapılarında dev uyuşturucu operasyonu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yılbaşı öncesi dev 'DEAŞ' operasyonu: 115 gözaltı, sayı artacak

Yılbaşı öncesi dev 'DEAŞ' operasyonu: 115 gözaltı, sayı artacak

Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.