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Batman’da altyapı çalışması sonrası yol çöktü: Seyir halindeki kamyonet çukura düştü

Batman’da belediye tarafından yürütülen altyapı çalışmasının ardından, aşırı yoğun yağışlar nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Güvenlik önlemleri alınmadan bırakılan çalışmada, seyir halindeki bir kamyonet çukura düşerek zarar gördü.

Batman’da altyapı çalışması sonrası yol çöktü: Seyir halindeki kamyonet çukura düştü

Olay, Batman’ın Bağlar Mahallesi Nergis Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışması tamamlanmadan bırakıldı. Bölgede etkili olan yoğun yağışlar zeminde çökmeye neden oldu.

Bu sırada caddede ilerleyen bir kamyonet, çökme yaşanan noktada oluşan çukura düştü. Kamyonette maddi hasar oluştu.

ÇALIŞMA YARIM BIRAKILMIŞ

Mahalle sakinleri, çalışmanın yarım bırakıldığını ve yeterli güvenlik önleminin alınmadığını belirterek belediyeye tepki gösterdi. Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için çalışmaların denetlenmesini ve eksikliklerin bir an önce giderilmesini istedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman altyapı
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