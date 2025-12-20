Batman’da dev turna balığı ilgi odağı oldu

Balıkçılık sektöründe 29 yıldır hizmet veren Abdullah Basut, balığın Cizre’de Botan Çayı’nda yakalandığını ve Batman’a getirildiğini belirtti. Turna balığının bölgede en çok tercih edilen balık türlerinden biri olduğunu ifade eden Başut, "Balığımız 67 kilogram ağırlığındadır. Turna balığı yöremizde yoğun talep görüyor. Kilosu 450 TL’den satılıyor. Bu büyüklükte balıklar nadiren yakalanıyor" dedi.

Dev turna balığını görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, balık boyutu ve ağırlığıyla dikkat çekti.