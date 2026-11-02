Batman'da eli demir korkuluğa saplanan çocuk yaralandı

Olay, Batman'ın Çarşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çocuğun eli okulun bahçe kapısında bulunan demir korkuluğa saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, eli demir korkuluğa saplanan çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda bulunduğu yerden kurtarılan yaralı çocuk, sağlık görevlilerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır